https://static.news.ru/photo/cd54b848-1fdb-11ea-b564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на станции «Косино» Некрасовской линии. Им оказался 23-летний приезжий. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщил АГН «Москва» начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин, в полицию поступило сообщение о гражданине, который на станции «Косино» несколько раз выстрелил в тоннель из неизвестного оружия, после чего скрылся.

Подозреваемого поймали по горячим следам на станции метро «Лермонтовский проспект». Он вёл себя неадекватно, размахивал предметом, похожим на пистолет. Оружие изъяли и отдали на экспертизу. Самого нарушителя заключили под стражу.

Как выяснилось, приезжий был со своей знакомой. На станции «Косино», поднимаясь по лестнице на выход, он в присутствии пассажиров сделал несколько выстрелов. Во время инцидента никто не пострадал.

Накануне мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова в центре Перми. Автомобиль проезжал мимо популярного ночного клуба «Май Тай» на улице Окулова. При этом рядом находился отряд ДПС, который не отреагировал на происшествие, писал NEWS.ru.