Московская полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на станции «Косино» Некрасовской линии. Им оказался 23-летний приезжий. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Как
Подозреваемого поймали по горячим следам на станции метро «Лермонтовский проспект». Он вёл себя неадекватно, размахивал предметом, похожим на пистолет. Оружие изъяли и отдали на экспертизу. Самого нарушителя заключили под стражу.
Как выяснилось, приезжий был со своей знакомой. На станции «Косино», поднимаясь по лестнице на выход, он в присутствии пассажиров сделал несколько выстрелов. Во время инцидента никто не пострадал.
Накануне мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова в центре Перми. Автомобиль проезжал мимо популярного ночного клуба «Май Тай» на улице Окулова. При этом рядом находился отряд ДПС, который не отреагировал на происшествие, писал NEWS.ru.
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