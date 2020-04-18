Приезжий напал на курьера в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/ab43e2de-8128-11ea-a690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника одной из служб доставки.

Курьер привёз заказ — баллон с пищевой закисью азота — к дому по улице Долгоруковская, где к нему подошёл мужчина. Когда сотрудник доставки открыл багажник автомобиля, чтобы передать заказ адресату, мужчина похитил баллон, угрожая курьеру пистолетом, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на главк МВД.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — им оказался 29-летний гость столицы. При обыске в квартире, где проживает задержанный, был изъят похищенный товар и травматический пистолет. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru ранее, вечером 13 апреля пьяный мужчина в Новой Москве набросился на полицейского и попытался его задушить. Инцидент произошёл на улице Чапаева в Щербинке.