Приезжий напал на курьера в центре Москвы

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника одной из служб доставки.
Курьер привёз заказ — баллон с пищевой закисью азота — к дому по улице Долгоруковская, где к нему подошёл мужчина. Когда сотрудник доставки открыл багажник автомобиля, чтобы передать заказ адресату, мужчина похитил баллон, угрожая курьеру пистолетом,
Сотрудники полиции задержали подозреваемого — им оказался 29-летний гость столицы. При обыске в квартире, где проживает задержанный, был изъят похищенный товар и травматический пистолет. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
Как писал NEWS.ru ранее, вечером 13 апреля пьяный мужчина в Новой Москве набросился на полицейского и попытался его задушить. Инцидент произошёл на улице Чапаева в Щербинке.
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