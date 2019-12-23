https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что для выяснения обстоятельств падения истребителя создана специальная комиссия.

Также в корпорации рассказали, что жертв крушения нет, на земле также обошлось без разрушений. Система аварийного покидания сработала штатно, катапультировавшийся лётчик остался жив, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Су-57 авиационного завода Комсомольска-на-Амуре упал во время прохождения заводских испытаний. Лётчику удалось катапультироваться до столкновения с землёй, его нашли в тайге и вертолётом доставляют на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.