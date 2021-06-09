Причиной въезда автобуса в остановку на Урале стал отказ тормозов

https://static.news.ru/photo/804720ec-c407-11ea-8796-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автобус с рабочими, который въехал в остановку в Свердловской области, был неисправен. По данным МВД, у него отказали тормоза. Об этом пишет ТАСС.

По предварительным данным пострадали 15 человек. Ещё шестеро погибли.

Автобус марки ПАЗ перевозил рабочих на местное предприятие. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, он совершил наезд на находившихся на остановке [людей], — цитирует агентство пресс-службу МВД по региону.

Всех пострадавших доставили в больницы — у них травмы разной степени тяжести, сообщил представитель ведомства Валерий Горелых. Личности всех жертв и пострадавших рабочих сейчас устанавливаются.

На место ДТП прибыли представители руководства ГИБДД и МВД города Лесного, также там работают несколько представителей районного ГИБДД и территориального ОВД.

Ранее стало известно, что перевозивший рабочих служебный автобус протаранил ворота предприятия в Лесном и сбил находившихся на остановке людей.