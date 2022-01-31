Названа причина стрельбы в воинской части в Подмосковье

Причиной стрельбы в воинской части в Подмосковье, где погиб солдат-срочник, стал несчастный случай, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Сообщается, что были нарушены правила обращения с оружием.

Утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвёл непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение, — говорится в сообщении.

В Подмосковье в деревне Троице-Сельцо контрактник застрелил солдата-срочника. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О задержании стрелка не сообщается. Пострадал ли кто-то ещё в результате инцидента, неизвестно.

Ранее солдат-срочник Нацгвардии ВСУ Артемий Рябчук расстрелял из автомата караул на заводе «Южмаш», в результате пять человек погибли, ещё пять ранены. Среди погибших есть и одна гражданская — это женщина, пытавшаяся помешать солдату выйти через проходную с завода. Рябчук сбежал, после был задержан. Следственные органы возбудили дело по статьям об умышленном убийстве и дезертирстве с оружием. Срочнику грозит пожизненное заключение.