Причиной смерти замглавы столичного департамента культуры стал суицид

https://static.news.ru/photo/5a5f5a56-849d-11ea-80c3-fa163e074e61_660.jpg Леонид Ошарин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Бывший замглавы департамента культуры правительства Москвы Леонида Ошарина стал суицид. Его тело обнаружили 22 апреля 2020 года в Крыму.

Причиной смерти Леонида Ошарина стал суицид, — передаёт ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что тело чиновника нашли в Ялте в арендованной им квартире. Следов насильственной смерти не обнаружено, отметили в пресс-службе Главного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело сотрудника МВД России нашли в Москве. Мужчина работал дознавателем. Труп обнаружили на улице 9-я Северная линия в ОМВД «Северный». По предварительным данным, умерший мог покончить с собой.