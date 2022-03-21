Причиной крушения самолёта в Китае мог стать отказ двигателя

↵Причиной авиакатастрофы в Китае мог стать отказ двигателя, об этом сообщила китайская газета «Хуаньцю шибао». В издании призвали пока не делать поспешных выводов и дождаться расшифровки чёрных ящиков.

Если судить по информации о самолёте, то у нас нет данных о переговорах пилотов с диспетчерами. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошёл отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолётом, — отметил эксперт газеты.

Пассажирский самолёт Boeing-737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу, потерпел крушение в южной части страны, в уезде Тэнсянь городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар. Администрация гражданской авиации направила на место происшествия поисково-спасательные бригады. На его борту находились 133 человека.

Согласно информации генконсульства РФ в Гуанчжоу, сведений о присутствии россиян на борту разбившегося на юго-востоке Китай Boeing 737 на данный момент не имеется.