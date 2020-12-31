Причиной гибели шести человек в Чувашии могло стать короткое замыкание

https://static.news.ru/photo/3d64671a-4c30-11eb-8c96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Урмары Online | Главный Урмарский Паблик/vk.com

Пожар в жилом доме в Урмарском районе Чувашии, в результате которого погибли шесть человек, мог возникнуть по причине замыкания электропроводки. Такое предположение глава администрации района Дмитрий Иванов.

Ссылаясь на хозяина дома, которому удалось спастись, он рассказал, что возгорание началось в сенях, где находились газовая плита, баллон и холодильник. Сначала там загорелись стена и потолок, а потом пламя распространилось на весь дом.

Площадь пожара возросла, пока мужчина бегал звать на помощь соседей, чтобы они помогли ему вывести детей. Когда он вернулся, горел уже весь дом, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в деревне Орнары в ночь на 1 января. В огне погибли сожительница хозяина дома, две её дочери и дети одной из них 2010,2013 и 2016 годов рождения.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинские и генетические.