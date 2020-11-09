Причиной двойного убийства в Солнечногорске мог стать долг за работу

https://static.news.ru/photo/9ef7e03c-2328-11eb-9272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предварительно, причиной убийства двух женщин и ранения шестилетней девочки в подмосковном Солнечногорске мог стать конфликт из-за денежного долга за услуги рабочего.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по региону Ольгу Врадий.

Подозреваемый доставлен в следственный отдел, его допрашивают следователи. Предварительно, мотивом убийства явился конфликт из-за денежного долга за оказанные им услуги, — сказала она.

Подозреваемый — мужчина 1994 года, гражданин одного из соседних государств. В доме у своих жертв он работал подсобным рабочим.

В ночь на 7 ноября следователи обнаружили тела двух женщин 1953 и 1976 годов рождения со следами многочисленных ранений. Также в доме была шестилетняя девочка со множеством колото-резаных ранений. Оказалось, что одна из погибших — преподаватель РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская, другая — её мать. Девочка оказалась дочерью Борковской, её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в подмосковном Солнечногорске полиция задержала предполагаемого убийцу. Им оказался 26-летний уроженец Таджикистана, который был нанят женщинами для проведения строительных работ в их загородном доме.