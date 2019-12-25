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Число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края выросло до 16 человек, пятеро из них были госпитализированы.

Пострадали 16, из них к двум ранее госпитализированных прибавились ещё трое. У них ушибы, — сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Как писал NEWS.ru, вертолёт вылетал с посадочной площадки посёлка Байкит. Попав в снежный вихрь, Ми-8 жёстко сел, повредив хвостовую часть. На борту находились 24 человека. Среди них 21 пассажир и три члена экипажа. Борт перевозил вахтовиков на Юрубченское месторождение. Вертолёт Ми-8 был выпущен в 2017 году.