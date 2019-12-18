https://static.news.ru/photo/a745e91e-2162-11ea-98bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские из города Канска Красноярского края, выехав на задержание вора-рецидивиста, спасли годовалого ребёнка.

Правоохранители расследовали дело о бытовой краже бензопилы. Отпечатки пальцев показали, что к преступлению причастен ранее судимый 30-летний односельчанин потерпевшего. Полиция обнаружила злоумышленника у приятеля, где они вдвоём «обмывали» дело. Пила находилась там же, пишет «КП-Красноярск».

В доме царила полная антисанитария. Два ребёнка четырёх и пяти лет тихо играли в уголочке, а годовалый малыш лежал на диване без сознания с признаками отравления. Как оказалось, сожительница друга ушла на работу, оставив детей под его «присмотром».

Полиция вызвала скорую помощь, малыша увезли в больницу, а старших детей передали в Центр семьи «Канский». Безответственную мать оштрафуют, а дальнейшую судьбу детей будут решать органы опеки и инспекция ПДН.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Гусиноозёрска в Бурятии обнаружили тело новорождённого мальчика, которое могли погрызть собаки.