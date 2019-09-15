Количество пострадавших при взрыве газоводушной смеси и последовавшем за ним пожаре в пятиэтажном доме в Ангарске увеличилось до 12 человек.
По словам представителя экстренных служб Иркутской области, травмы получили шесть детей и шесть взрослых. Восемь из них находятся в больнице, ещё четырём была оказана амбулаторная помощь.
Он также уточнил, что после взрыва огонь охватил две квартиры, передаёт
Ранее News.ru писал, что пожар в многоэтажном доме в Ангарске произошёл из-за взрыва бытового газа. На данный момент в качестве основной версии произошедшего рассматривается самовольное подключение.