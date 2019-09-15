https://static.news.ru/photo/23b1ad84-d79a-11e9-85c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Количество пострадавших при взрыве газоводушной смеси и последовавшем за ним пожаре в пятиэтажном доме в Ангарске увеличилось до 12 человек.

По словам представителя экстренных служб Иркутской области, травмы получили шесть детей и шесть взрослых. Восемь из них находятся в больнице, ещё четырём была оказана амбулаторная помощь.

Он также уточнил, что после взрыва огонь охватил две квартиры, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что пожар в многоэтажном доме в Ангарске произошёл из-за взрыва бытового газа. На данный момент в качестве основной версии произошедшего рассматривается самовольное подключение.