https://static.news.ru/photo/945dfe58-d249-11e9-bfe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rene Traut/www.imago-images.de/Global Look Press

На народном празднике в немецком городе Фройденберг во время взрыва пострадали 14 человек. Шестеро из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, сообщил FOCUS Online .

По данным правоохранителей, взорвалась жаровня с горячим жиром. Причиной могло стать попадание воды, так как в этот момент в городе шёл дождь. Полицейские считают, что о взрыве газа речи не идёт.

Людей с тяжёлыми травмами доставляли в больницы на вертолётах. Полицейские расследуют случившееся.

Ранее стало известно, что житель Житомирской области Украины погиб, когда сжигал сухую траву на собственном участке. Предположительно, это произошло из-за взрыва боеприпаса времён ВОВ, писал News.ru.