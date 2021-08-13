16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее 20 человек

04:30, 15 августа 2021
При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее 20 человек Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Газовый танкер взорвался 15 августа в районе Аккар на севере Ливана, по меньшей мере 20 человек погибли и более 100 — получили ранения, сообщает телеканал Al Arabiya.

Пострадавших от взрыва госпитализируют в местную больницу, задействовано более 20 бригад скорой помощи ливанского Общества Красного Креста.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее стало известно, что «Газпром» начал временно приостанавливать поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) после взрыва и пожара на заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем. Сообщается о прекращении отгрузок СУГ железнодорожным транспортом по всем направлениям на неопределённый срок.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео