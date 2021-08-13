При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее 20 человек

Газовый танкер взорвался 15 августа в районе Аккар на севере Ливана, по меньшей мере 20 человек погибли и более 100 — получили ранения, сообщает телеканал Al Arabiya.
Пострадавших от взрыва
Другие подробности инцидента пока не приводятся.
Ранее стало известно, что «Газпром» начал временно приостанавливать поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) после взрыва и пожара на заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем. Сообщается о прекращении отгрузок СУГ железнодорожным транспортом по всем направлениям на неопределённый срок.