При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее 20 человек

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Газовый танкер взорвался 15 августа в районе Аккар на севере Ливана, по меньшей мере 20 человек погибли и более 100 — получили ранения, сообщает телеканал Al Arabiya.

Пострадавших от взрыва госпитализируют в местную больницу, задействовано более 20 бригад скорой помощи ливанского Общества Красного Креста.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее стало известно, что «Газпром» начал временно приостанавливать поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) после взрыва и пожара на заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем. Сообщается о прекращении отгрузок СУГ железнодорожным транспортом по всем направлениям на неопределённый срок.