При взрыве газа в доме Екатеринбурга пострадал один человек

https://static.news.ru/photo/23841066-8fe2-11eb-b67a-96000091f725_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

В Екатеринбурге при взрыве газа в многоквартирном доме ранения получил один человек. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пострадавшего передали медикам скорой помощи.

Взрыв произошёл на третьем этаже дома на Орловской улице, в доме № 52. Спасатели эвакуировали 19 человек, в том числе четырёх детей.

Пожара за взрывом не последовало. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее NEWS.ru писал о взрыве газа в частном доме в Новой Москве. В результате инцидента трёхэтажное здание обрушилось, а под завалами оказались три человека. Спасателям удалось вытащить ребёнка. ЧП произошло в Новомосковском административном округе. По данным МЧС, причиной взрыва стал газовый баллон.