При взрыве газа в доме Екатеринбурга пострадал один человек

В Екатеринбурге при взрыве газа в многоквартирном доме ранения получил один человек. Как
Взрыв произошёл на третьем этаже дома на Орловской улице, в доме № 52. Спасатели эвакуировали 19 человек, в том числе четырёх детей.
Пожара за взрывом не последовало. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее NEWS.ru писал о взрыве газа в частном доме в Новой Москве. В результате инцидента трёхэтажное здание обрушилось, а под завалами оказались три человека. Спасателям удалось вытащить ребёнка. ЧП произошло в Новомосковском административном округе. По данным МЧС, причиной взрыва стал газовый баллон.