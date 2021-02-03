При тушении огня на складе в Красноярске пропали трое пожарных

https://static.news.ru/photo/e9cffa1e-65ee-11eb-ad6c-96000091f725_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

При тушении возгорания на складе на территории Красноярска, где огонь уже раскинулся на площади в 3,5 тысячи квадратных метров, пропали трое пожарных. Об этом журналистам в среду, 3 февраля, сообщил информированный источник в экстренных службах.

Ранее стало известно, что в Красноярске на улице Калинина горит склад автозапчастей. Сначала говорилось, что пожар раскинулся на площадь в 800 квадратных метров. Позднее огонь охватил 3. 5 тысячи «квадратов».

Звено газодымозащитной службы из трёх человек не выходит на связь приблизительно на протяжении часа, — приводит сообщение источника ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, возгоранию в Красноярске присвоили третий уровень сложности. По информации спасателей, принято решение о вводе резервной техники. Произошло обрушение кровли по всей площади склада.

На месте происшествия в настоящий момент работают пять звеньев газодымозащитной службы, развёрнуто три участка.