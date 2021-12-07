При стрельбе в московском МФЦ пострадала 10-летняя девочка

При стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы пострадала 10-летняя девочка. Ребёнка госпитализировали в Морозовскую детскую больницу, сообщает Telegram-канал SHOT. Всего, по официальным данным, ранения получили три человека.

Одна из раненых при стрельбе в московском МФЦ — 10-летняя девочка по имени Соня, — говорится в сообщении.

В Сети появились кадры очевидцев с места стрельбы.

Как уточняет Telegram-канал «112», в результате стрельбы погибли Владимир Шмелёв и Алексей Резвлев. Также, по данным издания, ранены мужчина 35 лет, две женщины 56 и 33 лет, а также 10-летняя девочка.

Стрельба произошла 7 декабря в Многофункциональном центре «Рязанский». По предварительным данным, посетитель отказался надеть маску и вступил в конфликт с охранником центра, после чего достал оружие и начал стрелять. Погибли два человека. Нападавшего задержали, им оказался 45-летний Сергей Глазов.

Ранее сообщалось о стрельбе на Большой Грузинской улице в Москве. Инцидент произошёл днём 3 декабря. Водитель Cadillac выстрелил в таксиста, после чего скрылся с места происшествия. Позднее он рассказал, что причиной произошедшего стал дорожный конфликт. По его словам, в какой-то момент таксист начал отъезжать назад, рискуя задеть чёрный внедорожник. Тогда Дмитрий Махалов вышел из машины, чтобы разобраться в ситуации, однако мирно разрешить её не удалось. Завязался конфликт, переросший в драку. В какой-то момент автомобилист достал пистолет и произвёл несколько выстрелов.