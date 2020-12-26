При столкновении такси со столбом в Москве пострадали два человека

https://static.news.ru/photo/72419e8c-4819-11eb-ac1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Автомобиль такси на территории юго-западной части Москвы врезался в мачту освещения. В результате аварии пострадали два человека — водитель и пассажир. Об этом в воскресенье, 27 декабря, журналистам рассказали сотрудники пресс-службы городского ГУ МВД.

Отмечается, что такси врезалось в мачту освещения неподалёку от дома 144 по Профсоюзной улице.

Водитель и пассажир пострадали. Они оба были госпитализированы, — цитирует сообщение ТАСС.

По словам источника в экстренных службах, оба пострадавших после ДТП пребывали в тяжёлом состоянии.

Как ранее передавал NEWS.ru, мать с двухлетней дочкой стали жертвами ДТП в Быковском районе Волгоградской области. Ещё два человека пострадали.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, инцидент произошёл 26 декабря на дороге возле посёлка Катричев Быковского района. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась.