При сходе лавины в Мурманской области погибла 12-летняя девочка

https://static.news.ru/photo/3754c0ee-8b3d-11eb-b81e-96000091f725_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Ребёнок, находившийся в составе попавшей под лавину в Мурманской области группы туристов, погиб.

Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, девочка погибла, — сообщил представитель региональных экстренных служб.

По данным собеседника агентства, погибла девочка 2008 года рождения, её тело извлекли из-под снега. Другие туристы находятся в удовлетворительном состоянии, помощь медиков им не нужна. Гибель ребёнка подтвердили в Следственном комитете РФ, передаёт ТАСС.

Информация о сходе снежной лавины в районе посёлка Имандра (муниципальный округ город Оленегорск) поступила спасателям вечером 22 марта. Глава Оленегорска Олег Самарский рассказал, что в районе происшествия была группа из 15 человек, позже выяснилось, что речь идёт о туристах из Санкт-Петербурга.

8 января лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. Под снежной массой оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Погибли годовалый ребёнок, его мать и 45-летний глава семейства, в живых остался только старший ребёнок — мальчик 14 лет. В отношении ряда местных чиновников возбудили уголовное дело о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть, передавал NEWS.ru.