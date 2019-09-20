https://static.news.ru/photo/e6de3148-dc4e-11e9-9634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На территории посёлка Говорково в Красноярском крае произошёл пожар, при котором один ребёнок погиб и ещё один — пострадал. Об этом 21 сентября журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по России.

Площадь возгорания достигла 24 кв. м. Загорелись надворные конструкции — летняя кухня и баня.

При разборе конструкций после ликвидации пожара на площади 24 квадратных метра обнаружен погибший ребёнок, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

Пострадавший мальчик доставлен в центральную районную больницу ближнего к Говорково города Кодинска с ожогами рук.

В настоящее время сотрудники спасательных служб выясняют причины ЧП.

Как ранее писал News.ru, в торговом центре «Максим» на территории Владивостока случился пожар. Исходя из обнародованных данных, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Пострадавших в результате произошедшего нет.