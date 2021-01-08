При пожаре в квартире пожилой женщины из Сестрорецка погибли 26 собак

https://static.news.ru/photo/3205e76e-53e1-11eb-ad5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошёл в двухкомнатной квартире в Сестрорецке, в которой находились пожилая женщина и 26 собак.

Согласно данным городского главка МЧС, инцидент произошёл в доме 4 на улице Токарева. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарным удалось потушить огонь за 15 минут, однако не всех удалось спасти.

В ведомстве уточнили, что была эвакуирована женщина 1949 года рождения, которая отказалась от госпитализации. Она занималась разведением собак.

На месте пожара в квартире были обнаружены тела 26 собак, в том числе 17 щенков, — говорится в сообщении.

Квартира находилась на восьмом этаже. Всего из дома было эвакуировано около 20 человек, передаёт «Политика сегодня».

Ранее NEWS.ru писал, что на территории посёлка Любинский Любинского района Омской области в воскресенье в одной из квартир трёхквартирного дома произошёл пожар. В результате ЧП погибли два человека — мужчина и его трёхлетняя дочь. В квартире во время пожара также находились жена погибшего и их пятилетний сын.