Восьмилетний ребёнок-инвалид погиб при пожаре в Калининграде

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Следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело после гибели во время пожара восьмилетнего ребёнка.

Пожар произошёл в частном доме по улице Черноморской в Калининграде. На месте тушения спасатели обнаружили тело ребёнка инвалида-колясочника. Его 14-летнего брата удалось спасти, сообщает СК.

В момент возгорания дети были дома одни, родители отсутствовали. Огонь заметили соседи, они и вызвали пожарных.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в одной из комнат на первом этаже. Основной версией произошедшего является неосторожное обращение с огнём. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности).

Ранее шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в Чувашии. Трагическое происшествие произошло в деревне Орнары Урмарского района. Сообщение о возгорании в доме на улице Октябрьской поступило 1 января в 05:51. Тела погибших нашли в доме после того, как огонь был потушен, писал NEWS.ru.