При пожаре на западе Москвы погиб один человек и четверо пострадали

https://static.news.ru/photo/56b38ea6-43ae-11eb-8737-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mosmchs

При возгорании в многоэтажном доме на улице Академика Павлова в Москве число пострадавших выросло до четырёх человек, ещё один погиб. Ранее сообщалось о двух пострадавших. Пожарным удалось спасти из огня шестерых человек, в том числе двоих детей.

По уточнённым данным, четыре человека пострадали и один погиб при пожаре в доме на улице Академика Павлова, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Возгорание уже ликвидировано, его площадь составила 30 кв. м. Горела квартира на 10-м этаже 14-этажного дома. В подъезде сразу образовалось сильное задымление, поэтому пожарные прежде всего бросили все силы на спасение людей. В частности, с помощью автолестницы они помогли спуститься с 10-го этажа двоим детям.

Как писал NEWS.ru, рабочий устроил погром и, возможно, поджёг квартиру на юго-востоке Москвы. Происшествие случилось в доме на улице Генерала Кутузова. Соседи хозяев квартиры, где начался пожар, перед возгоранием увидели рабочего, который вышвыривал из окна какие-то предметы. С ним пытались поговорить, но мужчина наполовину высунулся из окна и пригрозил перелезть через балкон к соседям. Но на этом дебошир не успокоился. Он действительно стал лезть в соседскую квартиру через балкон и при этом всё крушить на своём пути. Женщина выбежала на лицу, чтобы встретить вызванную ею полицию.

Когда соседка вернулась, рабочий уже висел на кондиционере, а в разгромленной соседней квартире полыхал пожар. Участковый сумел схватить дебошира и втащить его через балконную дверь. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.