При пожаре на свадьбе в Люберцах погиб один человек

В результате пожара в ресторане в Люберцах погиб один человек. Личность погибшего и обстоятельства его смерти не уточняются.

Об этом сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. Пожар произошёл вечером 29 декабря в трёхэтажном здании ресторана на улице Кирова. Был риск, что пламя перекинется на рядом стоящее пятиэтажное жилое здание. Около 30 человек эвакуировали.

По предварительной информации, ЧП произошло во время празднования свадьбы.

Как писал ранее NEWS.ru, огонь возник в чердачном помещении ресторана в доме 26 по улице Кирова. Сообщение о сильном задымлении поступило в 16:11 мск. Работники заведения эвакуировались до прибытия спасателей. По предварительной информации, пламя распространилось на 700 кв. метров. В МЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности. По данным из открытых источников, по этому адресу находится чайхана.

Накануне при пожаре в восьмиквартирном бараке в Новосибирске погибла многодетная семья. Огонь вспыхнул под утро, пожарные нашли на месте происшествия останки 28-летней женщины и детей в возрасте 7, 3 и 1,5 года.