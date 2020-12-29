При пожаре на свадьбе в Люберцах погиб один человек

В результате пожара в ресторане в Люберцах погиб один человек. Личность погибшего и обстоятельства его смерти не уточняются.
Об этом
По предварительной информации, ЧП произошло во время празднования свадьбы.
Как писал ранее NEWS.ru, огонь возник в чердачном помещении ресторана в доме 26 по улице Кирова. Сообщение о сильном задымлении поступило в 16:11 мск. Работники заведения эвакуировались до прибытия спасателей. По предварительной информации, пламя распространилось на 700 кв. метров. В МЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности. По данным из открытых источников, по этому адресу находится чайхана.
Накануне при пожаре в восьмиквартирном бараке в Новосибирске погибла многодетная семья. Огонь вспыхнул под утро, пожарные нашли на месте происшествия останки 28-летней женщины и детей в возрасте 7, 3 и 1,5 года.