При пожаре на стройке в Южной Корее погибли 25 человек

Возгорание произошло на строительной площадке в городе Ичхон в Республике Корея, жертвами пожара стали 25 человек.
По меньшей мере семь строителей получили ранения, передаёт Yonhap. По предварительным данным, возгорание началось после взрыва, произошедшего на подземном уровне стройплощадки во время использования горючего химического вещества при проведении изоляционных работ.
Похоже, что огонь распространился очень быстро, и жертвы, по-видимому, вообще не могли эвакуироваться во время пожара, — прокомментировали в пожарной службе.