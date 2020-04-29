При пожаре на стройке в Южной Корее погибли 25 человек

https://static.news.ru/photo/1c71abca-8a03-11ea-8b20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возгорание произошло на строительной площадке в городе Ичхон в Республике Корея, жертвами пожара стали 25 человек.

По меньшей мере семь строителей получили ранения, передаёт Yonhap. По предварительным данным, возгорание началось после взрыва, произошедшего на подземном уровне стройплощадки во время использования горючего химического вещества при проведении изоляционных работ.

Похоже, что огонь распространился очень быстро, и жертвы, по-видимому, вообще не могли эвакуироваться во время пожара, — прокомментировали в пожарной службе.

(LEAD) 25 workers killed in Icheon construction site fire https://t.co/Zvntif6mar — Yonhap News Agency (@YonhapNews) April 29, 2020

На месте инцидента проводится поисково-спасательная операция.

При пожаре в Ленинградской области погибла семья из восьми человек. По факту гибели шестерых детей и двоих взрослых Следственный комитет РФ завёл уголовное дело, писал NEWS.ru.