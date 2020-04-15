При обрушении шахты в Китае под завалами оказались пять человек

https://static.news.ru/photo/10a05136-7eda-11ea-9dfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ma Ning/Global Look Press

Во вторник, 14 апреля, на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая произошло обрушение. В результате ЧП под завалами оказались пять человек.

Инцидент произошёл в 14:45 по местному времени. Изначально после обрушения шахты, принадлежащей компании Datong Coal Mine Group, в ловушке оказались 13 рабочих. Однако восемь горняков сумели выбраться на поверхность самостоятельно.

В ночь на 15 апреля спасатели смогли связаться с оставшимися под завалами рабочими. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Исходя из предварительной версии, причиной ЧП стало обрушение несущих конструкций на рабочей площадке внутри шахты из-за обвала горной породы, сообщает Центральное телевидение КНР.

Как ранее писал NEWS.ru, в колумбийском городе Кукунуба при взрыве в шахте погибли 11 человек.