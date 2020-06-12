При обрушении фасада здания в центре Москвы никто не пострадал

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Префектуре Центрального административного округа Москвы, сообщила, что в результате обрушения части фасада нежилого здания никто не пострадал.

Инцидент произошёл на Шлюзовой набережной, дом 2/1, строение 1. С верхних этажей отлетела штукатурка, и часть кирпичной кладки.

Представитель собственника находится на месте. Коммунальные службы района оперативно выставили ограждения, они окажут всю необходимую помощь в обследовании здания для предотвращения инцидентов в дальнейшем, — сказали ТАСС в пресс-службе префектуры.

Там добавили, что специалисты выясняют все причины произошедшего.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила о том, что в Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Причиной стало подтопление, писал NEWS.ru.