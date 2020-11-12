При крушении вертолёта на Синае погибли миротворцы из трёх стран

https://static.news.ru/photo/879f49aa-24f1-11eb-9dde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samer Abdallah/dpa/Global look Press

Семь военнослужащих миротворческого контингента из трёх разных стран стали жертвами крушения вертолёта на Южном Синае.

Среди погибших пять граждан США, один француз и один выходец из Чехии, сообщает ТАСС со ссылкой на арабские СМИ.

По предварительным данным, падение вертолёта связано с технической неисправностью.

Ранее NEWS.ru писал, что в южной части Синайского полуострова разбился вертолёт-разведчик с миротворцами на борту.

На данный момент на Синае размещены военнослужащие 11 стран, в том числе американцы. Эти силы не имеют ооновского статуса, с 1982 года их задача на полуострове заключается в наблюдении за ходом выполнения мирного договора между Египтом и Израилем, подписанного в 1979 году.