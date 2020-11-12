При крушении вертолёта на Синае погибли миротворцы из трёх стран

Семь военнослужащих миротворческого контингента из трёх разных стран стали жертвами крушения вертолёта на Южном Синае.
Среди погибших пять граждан США, один француз и один выходец из Чехии, сообщает ТАСС со ссылкой на арабские СМИ.
По предварительным данным, падение вертолёта связано с технической неисправностью.
Ранее NEWS.ru писал, что в южной части Синайского полуострова разбился вертолёт-разведчик с миротворцами на борту.
На данный момент на Синае размещены военнослужащие 11 стран, в том числе американцы. Эти силы не имеют ооновского статуса, с 1982 года их задача на полуострове заключается в наблюдении за ходом выполнения мирного договора между Египтом и Израилем, подписанного в 1979 году.