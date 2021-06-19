При крушении самолёта в Кузбассе пострадали депутат и миллиардер

Среди пострадавших при крушении самолета Л-410 на Кузбассе оказался муниципальный депутат Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг, сообщает Telegram-канал «112».
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У депутата — закрытый перелом левой голени. Он также доставлен в больницу.
Авиакатастрофа произошла утром 19 июня в районе села Журавлёво в Промышленном районе Кемеровской области. Ранее сообщалось, что число жертв крушения самолёта Л-410 с парашютистами в Кузбассе увеличилось до девяти человек. По уточнённой пресс-службой правительства Кемеровской области информации, погибших четверо, ещё 15 получили травмы. Всего на борту находились 19 человек.
Ранее сообщалось, что после жёсткой посадки Л-410 в Кемеровской области ДОСААФ принял решение приостановить все полёты воздушных судов этого типа.
По факту крушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.