При крушении самолёта в Кузбассе пострадали депутат и миллиардер

https://static.news.ru/photo/5e16c666-d0e6-11eb-9274-96000091f725_660.jpg Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолёта Л-410 в Кемеровской области Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Среди пострадавших при крушении самолета Л-410 на Кузбассе оказался муниципальный депутат Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг, сообщает Telegram-канал «112».

Также пострадал и кузбасский миллиардер и совладелец угольного разреза «Кузнецкий Южный» Тимур Франк. Бизнесмен госпитализирован в тяжёлом состоянии.

У депутата — закрытый перелом левой голени. Он также доставлен в больницу.

Авиакатастрофа произошла утром 19 июня в районе села Журавлёво в Промышленном районе Кемеровской области. Ранее сообщалось, что число жертв крушения самолёта Л-410 с парашютистами в Кузбассе увеличилось до девяти человек. По уточнённой пресс-службой правительства Кемеровской области информации, погибших четверо, ещё 15 получили травмы. Всего на борту находились 19 человек.

Ранее сообщалось, что после жёсткой посадки Л-410 в Кемеровской области ДОСААФ принял решение приостановить все полёты воздушных судов этого типа.

По факту крушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.