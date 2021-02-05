При крушении рыболовецкого судна в Китае погибли 11 человек

https://static.news.ru/photo/da6835cc-6838-11eb-8b1f-96000091f725_660.jpg Фото: onfotolife.com

Одинадцать человек погибли в результате крушения рыболовецкого судна на востоке Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл на озере Боху в провинии Аньхой. Небольшое рыболовецкое судно опрокинулось и утонуло.

По данным агентства, три человека смогли спастись. Поиск тел погибших в настояott время завершён. Причины происшествия уточняет следствие.

Ранее сообщалось, что лодка Morning Bird столкнулась с другим более крупным судном на реке Буриганга в столице Бангладеш Дакке, после чего начала тонуть. На борту находились 50–60 человек.

Также NEWS.ru писал, что иранское грузовое судно «Бехбехан» потерпело крушение в территориальных водах Ирака.

В результате катастрофы погибли по меньшей мере два человека, но количество жертв может увеличиться, так как некоторых членов экипажа до сих пор не нашли. На борту находилось не менее семи человек.

Судно перевозило строительные материалы из Ирана в иракский порт Умм-Каср. В настоящее время спасатели из обеих стран продолжают поиски моряков. Тегеран и Багдад проводят консультации по поводу совместного расследования происшествия.