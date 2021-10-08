Президент Союза алкогольной продукции высказался о ЧП в Оренбуржье

Президент Союза алкогольной продукции Игорь Косарев прокомментировал отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской области. По его словам, метанол, ставший причиной массового отравления с 30 летальными исходами, является чистым ядом, сообщают «Известия».

По внешним и вкусовым качествам метанол идентичен этиловому спирту, который используется при приготовлении алкогольной продукции. Но, покупая нелегальный алкоголь, человек должен быть готов ко всему, в том числе и к смерти в течение получаса, предупредил Косарев.

Где-то в технологическом цикле по какой-то причине этиловый спирт был заменён на метиловый. Соответственно, отравление произошло из-за того, что в какой-то из этих синих бочек оказался не спирт, а чистый яд. Это чистый органический яд, который для потребителей не используют. Каким образом он попал к этим конкретным потребителям, думаю, следственные органы разберутся, — прокомментировал случившееся эксперт.

По последним данным, в стационарах продолжают лечиться 23 человека, из них пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Следствием задержаны девять человек, четверо из них арестованы.

Ранее Следственный комитет России обнародовал кадры с обнаруженными в Оренбургской области бочками с суррогатным алкоголем. Очередную партию нашли на складе в Орске. Спиртосодержащая жидкость хранилась в 11 металлических бочках объёмом 200 литров.