https://static.news.ru/photo/8123b4c6-25fb-11ea-af57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован после того, как упал в своей официальной резиденции — дворце Алворада.

По заявлению пресс-службы главы государства, под наблюдением врачей Болсонару останется на 6–12 часов. Его осмотрели медики и провели компьютерную томографию головного мозга, которая не выявила никаких изменений, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, 12 декабря бразильский лидер Жаир Болсонару рассказал, что врачи заподозрили у него опасную болезнь и рекомендовали отменить командировки. Медики удалили и отправили на исследование «подозрительное» кожное новообразование, находившееся в ушной раковине политика.