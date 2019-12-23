Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован после того, как упал в своей официальной резиденции — дворце Алворада.
По заявлению пресс-службы главы государства, под наблюдением врачей Болсонару останется на 6–12 часов. Его осмотрели медики и провели компьютерную томографию головного мозга, которая не выявила никаких изменений,
Как писал NEWS.ru ранее, 12 декабря бразильский лидер Жаир Болсонару рассказал, что врачи заподозрили у него опасную болезнь и рекомендовали отменить командировки. Медики удалили и отправили на исследование «подозрительное» кожное новообразование, находившееся в ушной раковине политика.
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