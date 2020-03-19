https://static.news.ru/photo/68886f76-69ce-11ea-a067-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При въезде грузовой машины с медицинскими отходами на территорию мусоросжигательного завода в Южном округе столицы сработала рамка радиационного контроля. Об этом сообщили представители экстренных служб.

При въезде на мусоросжигательный завод на улице Подольских Курсантов грузовика с медотходами сработала рамка контроля радиации, — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, сейчас проводится проверка и специалисты уже начали осматривать содержимое грузовика.

Как писал NEWS.ru, ранее бдительные выборгские таможенники не дали ввезти в Россию американский самолёт Starduster, у которого обнаружили повышенный уровень радиации.