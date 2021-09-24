Неизвестные в масках ограбили банк в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга ищет двух вооружённых налётчиков, которые утром 24 сентября ограбили отделение банка в Невском районе города. Мужчины в масках и тёмных очках ворвались в офис на проспекте Большевиков и, угрожая пистолетом, заставили женщину-кассира отдать им всю наличность, сообщает «КП-Петербург».
По словам работников банка, на вид мужчинам было около 30 лет, они были славянской внешности. Один из них был высокий, около 180 сантиметров ростом, в бежевом плаще.
Один из сотрудников банка
По предварительным оценкам, злоумышленники украли около 2 млн рублей.
Ранее сотрудники уголовного розыска Москвы арестовали троих подозреваемых в хищении крупной суммы денег у родственницы знаменитого советского лётчика Чкалова. Шесть фигурантов по делу обвиняются в краже 23 млн рублей с банковского счёта пострадавшей.