Пресс-секретарь рассказал о состоянии вице-премьера Оверчука после ДТП

https://static.news.ru/photo/8906cffc-20d7-11eb-8b60-fa163e074e61_660.jpg Алексей Оверчук Фото: government.ru

Вечером 6 ноября на Кутузовском проспекте в Москве состоялось ДТП, в котором пострадал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его пресс-секретарь Андрей Матвеев рассказал о состоянии политика.

Состояние Алексея Логвиновича стабильное. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей, — приводит слова Матвеева РИА Новости.

Авария произошла около 20:30 по московскому времени. Столкнулись три машины, Алексей Оверчук получил травмы и был доставлен в ЦКБ. Пострадал также его водитель.

Как писал NEWS.ru, авария могла быть вызвана выездом одной из машин на разделительную полосу. Речь идёт о «Таврии», водитель которой, скорее всего, и спровоцировал ДТП.