Преподавательница умерла во время лекции для студентов в Zoom

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Педагог аргентинского университета де Ла Эмпреса Паола де Симоне почувствовала себя плохо и умерла во время занятий со своими студентами в онлайн-формате.

Читая лекцию, де Симоне неожиданно начала задыхаться. Испуганные студенты пытались выяснить у неё, где она живёт, чтобы вызвать преподавателю скорую помощь, но она не смогла ответить, потеряла сознание и вскоре умерла, сообщает Clarin.

Издание отмечает, что за несколько дней до смерти 46-летняя женщина писала в соцсетях, что болеет уже около месяца и по симптоматике её состояние напоминает коронавирус.

Карантин в Аргентине продлён до 20 сентября. В стране насчитывается более 450 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, умерли от болезни более 9300 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, у российского велогонщика Павла Свешникова, умершего в Москве во время групповой гонки 4 сентября, имелись проблемы со здоровьем. Об этом на следующий день после кончины спортсмена на церемонии в память о нём на столичном велотреке в Крылатском сообщил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.