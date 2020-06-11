Представители Росгвардии после угроз в адрес мужчины извинились перед ним

https://static.news.ru/photo/85424e4e-abd1-11ea-8aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вызвавший недовольство соседей из-за громкой музыки житель Москвы по имени Александр рассказал, что после инцидента с росгвардейцем, угрожавшим подбросить ему наркотики, представители ведомства приходили к нему извиниться.

Кроме того, мужчине даже показали приказ об увольнении дерзкого сотрудника Росгвардии. Александр снял всё на видео и опубликовал в соцсетях, но потом удалил. Несмотря на это, ролик успели распространить СМИ.

При этом в Росгвардии ситуацию Life прокомментировали несколько иначе.

Несколько дней назад, после публикации видео в одной из социальных сетей о недопустимом поведении представителя Росгвардии, руководством столичного управления вневедомственной охраны незамедлительно была назначена служебная проверка, по итогам которой установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки сотрудник вневедомственной охраны привлечён к строгой дисциплинарной ответственности, — рассказали в ведомстве.

Таким образом выяснилось, что вспыльчивого росгвардейца не уволят. При этом женщина, вызвавшая полицию к соседу, рассказала, что Александр постоянно мешает им с сыном-инвалидом нормально жить, и попросила правоохранителей за них заступиться. Оказалось, что у угрожавшего сотрудника тоже есть ребёнок-инвалид и это заставило его потерять самообладание.

Как писал NEWS.ru, соседка Александра вызвала полицию из-за того, что её сосед слушал музыку на высокой громкости в пять часов вечера. Вместо полицейских приехали сотрудники Росгвардии и начали угрожать мужчине.