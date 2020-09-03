Представитель потерпевших заявил об угрозах от адвоката Ефремова

https://static.news.ru/photo/9213cbba-edcc-11ea-86c3-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Бутырина, представляющая потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, рассказала 3 сентября в здании Пресненского суда, что адвокат актёра Эльман Пашаев ей угрожал. Женщина уже обратилась по этому поводу в правоохранительные органы.

Как сообщила Бутырина, Пашаев сказал ей, что «скоро с неё разберётся». После этого представитель потерпевших обратилась в полицию с заявлением. Она попросила правоохранителей принять необходимые меры, так как воспринимает эти угрозы всерьёз.

Хочу подчеркнуть, что Пашаев был трижды ранее лишён своего статуса, привлекался к уголовной ответственности по ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и был осуждён условно по ст. 330 УК РФ «Самоуправство», — приводит слова Бутыриной корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Во время прений сторон Ефремов сделал заявление и признал свою вину. Обвинение, в свою очередь, считает вину актёра в смерти жителя Рязани Сергея Захарова полностью доказанной. Прокурор просит приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский назвал позёрством неожиданное признание вины Михаилом Ефремовым, спровоцировавшим аварию.