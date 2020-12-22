Предприниматель занял у друзей миллионы рублей и исчез вместе с семьёй

https://static.news.ru/photo/ba68271e-4466-11eb-958a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Новосибирск не так давно потрясла новость о пропаже молодой семьи Фреюк с двумя маленькими детьми. Сначала даже полицейские решили, что семью убили из-за дорогой машины, но спустя несколько дней их опознали по видеокамерам в аэропорту, когда они улетали в Москву. Кроме того, оказалось, что накануне исчезновения глава семейства Александр взял в долг миллионы рублей у своих друзей и знакомых. Пострадавшие уже написали заявления в полицию.

Друзья считали Александра успешным бизнесменом. Однако выяснилось, что все его дорогие автомобили были в аренде, а элитная квартира — съёмной. Даже подарок отцу — автомобиль Nissan, которым он успел перед ними похвалиться, позже забрали представители компании, у которой он был арендован.

Мы думали, что Саша — молодец, что у него все дела идут в гору. Он ведь с 16 лет работал, старался всего добиться сам. Сначала обычным мойщиком на станции, потом программистом, риелтором. В последнее время занимался продажей и покупкой автомобилей под заказ и ещё строительным бизнесом, — рассказала «КП-Новосибирск» подруга семейства.

Последний раз сбежавших она видела на дне рождения своего мужа, 10 декабря. По её словам, Александр Фреюк вёл себя как обычно, кроме того, принимающей стороне было приятно, что он ради дня рождения экстренно прилетел из Москвы.

Он вообще всегда старался быть внимательным к нам и отзывчивым. Поэтому не удивительно, что мой муж и брат без проблем дали ему 900 тысяч на закупку сибита. Саша уверял, что его новая идея выстрелит и можно будет хорошо заработать на этом, — поделилась девушка.

Деньги Александр у своих друзей брал только наличными и без расписок. Заявления в полицию написали уже четверо его знакомых. В МВД отметили, что местонахождение пропавшей семьи ещё не установлено.

Как писал NEWS.ru, известный сексолог и «экстрасенс» Анна Амбарцумян перед смертью рассказывала адвокату Сергею Жорину о преследованиях и угрозах со стороны коллекторов. Аудиозапись их разговора оказалась в Интернете. Женщина рассказала, что оказалась в такой ситуации из-за подруги. Та заняла денег и указала Амбарцумян в качестве доверенного лица. Коллекторы звонили ей по 10–20 раз в день, угрожая матом, писали сообщения из серии «жди в гости». Сексолог жила одна и опасалась, что коллекторы могут узнать адрес её дома и ждать там. Защитник рекомендовал ей обратиться в правоохранительные органы.

Тело Амбарцумян нашли в одном из столичных отелей. При его осмотре эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.