Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе

Самолёт Airbus A320 авиакомпании Avianca минувшей новогодней ночью совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо. Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе.
Борт выполнял рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия). Данных о пострадавших пока нет.
О том, что именно прервало полёт воздушного судна, доподлинно неизвестно. Судя по видео очевидцев, размещённому в Интернете, это было что-то, связанное с празднованием Нового года: самолёт оказался весь опутан праздничными украшениями, передаёт РИА Новости.