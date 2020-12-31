Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе

https://static.news.ru/photo/9f3e8006-4c30-11eb-8a81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Conradoaviacion/twitter.com

Самолёт Airbus A320 авиакомпании Avianca минувшей новогодней ночью совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо. Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе.

Борт выполнял рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия). Данных о пострадавших пока нет.

О том, что именно прервало полёт воздушного судна, доподлинно неизвестно. Судя по видео очевидцев, размещённому в Интернете, это было что-то, связанное с празднованием Нового года: самолёт оказался весь опутан праздничными украшениями, передаёт РИА Новости.

Пользователи Сети при этом раскритиковали людей, которые едва не устроили крушение лайнера.

По некоторым данным, причиной авиаинцидента стал некий воздушный шар, который оказался на пути аэробуса при подлёте к Боготе.

Сколько пассажиров было на борту, не уточняется. В целом же самолёт такого класса может в зависимости от модификации разместить 150–180 человек, не считая экипаж.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи новогодняя петарда стала причиной пожара в лесном массиве. На тушение огня потребовалось несколько часов.