Правозащитники сняли фильм о коррупции в «Матросской тишине»

https://static.news.ru/photo/458d5c56-e5da-11ea-bf4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennady Grachev/wikipedia.com

Команда российских правозащитников опубликовала трёхчасовой фильм-расследование о пытках, вымогательствах, а также сращивании криминалитета с силовиками в московском СИЗО «Матросская тишина», часть сотрудников которых стали фигурантами резонансного уголовного дела. Об этом NEWS.ru сообщил основатель инициативы Gulagu.net Владимир Осечкин.

Речь в первую очередь идёт о защите права на личную неприкосновенность и безопасность более 1500 заключённых в этом СИЗО и в целом о проблеме, которая угрожает сотням тысяч заключённых. Я и мои коллеги разоблачили ОПС в июне 2019 года, мы вскрыли жуткие вещи и перешли дорогу генералам ФСБ и ФСИН, а также группе воров в законе — мы им разрушили кормушку, с которой ежегодно они получали более 100 млн рублей, — рассказал Осечкин.

В мае этого года столичная прокуратура признала незаконными и необоснованными постановления об отказах в возбуждении уголовного дела по заявлениям правозащитника. После того, как Осечкин сообщил генпрокурору Игорю Краснову, что к схеме имеют отношение представители ФСИН и управления «М» ФСБ, которые могут скрывать следы махинаций, в раскрутку преступной сети вступили оперативники полиции.

В фильме-расследовании, который выложен в Сеть, имеются заявления нескольких предпринимателей, которые в настоящее время живут за пределами России. По их словам, ещё в 2016 году, когда они сидели в спецблоке «Матросской тишины», им приходилось сталкиваться «с поборами и вымогательствами крупных сумм взамен на безопасность», а также с избиениями.

Как писал NEWS.ru, 16 июля Пресненский суд Москвы отправил под стражу двух сотрудников столичного СИЗО «Матросская Тишина». Старший оперуполномоченный оперативного отдела Владислав Остапенко и инспектор режима отдела и надзора Сергей Войтко обвиняются в получении взяток, вымогательстве и превышении должностных полномочий. В изоляторе была выстроена целая схема вымогательств и принуждения к мошенничеству — сотрудники заставляли заключённых заниматься телефонным мошенничеством, уводя деньги, предположительно, с карт Сбербанка.