Правозащитники сняли фильм о коррупции в «Матросской тишине»

Команда российских правозащитников
Речь в первую очередь идёт о защите права на личную неприкосновенность и безопасность более 1500 заключённых в этом СИЗО и в целом о проблеме, которая угрожает сотням тысяч заключённых. Я и мои коллеги разоблачили ОПС в июне 2019 года, мы вскрыли жуткие вещи и перешли дорогу генералам ФСБ и ФСИН, а также группе воров в законе — мы им разрушили кормушку, с которой ежегодно они получали более 100 млн рублей, — рассказал Осечкин.
В мае этого года столичная прокуратура признала незаконными и необоснованными постановления об отказах в возбуждении уголовного дела по заявлениям правозащитника. После того, как Осечкин
В фильме-расследовании, который выложен в Сеть, имеются заявления нескольких предпринимателей, которые в настоящее время живут за пределами России. По их словам, ещё в 2016 году, когда они сидели в спецблоке «Матросской тишины», им приходилось сталкиваться «с поборами и вымогательствами крупных сумм взамен на безопасность», а также с избиениями.
Как писал NEWS.ru, 16 июля Пресненский суд Москвы отправил под стражу двух сотрудников столичного СИЗО «Матросская Тишина». Старший оперуполномоченный оперативного отдела Владислав Остапенко и инспектор режима отдела и надзора Сергей Войтко обвиняются в получении взяток, вымогательстве и превышении должностных полномочий. В изоляторе была выстроена целая схема вымогательств и принуждения к мошенничеству — сотрудники заставляли заключённых заниматься телефонным мошенничеством, уводя деньги, предположительно, с карт Сбербанка.
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