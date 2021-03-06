Правозащитник: в иркутской колонии после пыток погиб заключённый

https://static.news.ru/photo/e7ec3646-7f5b-11eb-b322-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключённый Евгений Рыльский погиб в тюремной больнице в Иркутске после того, как его доставили туда из ангарской ИК-15. Об этом NEWS.ru сообщил основатель независимого комитета против пыток и коррупции Gulagu.net Владимир Осечкин. За последние месяцы места лишения свободы в данном регионе не перестают сотрясать скандалы, связанные с насилием над осуждёнными и уголовными делами в отношении сотрудников ГУФСИН.

В тюремной больнице ИК-6 умер после пыток и полученных травм и увечий заключённый Евгений Рыльский. Вчера, 6 марта, его доставили из иркутской пыточной ИК-15, длительное время начальник ИК-15 Мажидов и его оперативники ИК скрывали Рыльского с травмами от проверяющих из ФСИН. У Рыльского на теле были гематомы, сломана ключица, порвана селезёнка, — рассказал Осечкин.

По совам правозащитника, смерть Рыльского медики констатировали 7 марта, а за день до этого Осечкин направил заявления директору ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову, главе СК Александру Бастрыкину и в Европейский комитет по предотвращению пыток. Он заявил, что 6 марта 37-летнего Евгения Рыльского доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Также Осечкин сообщал, что «часть „разработчиков-садистов“ сейчас перевезли в ИК-15 из СИЗО-1 и СИЗО-6 и действует минимум два пыточных отряда». По словам правозащитника, глава иркутского ГУФСИН Леонид Сагалаков назначил начальником ИК-15 Арслана Мажидова, который до этого возглавлял «пыточный» СИЗО-6, где заключённые, сотрудничающие с администрацией, истязали других сидельцев.

Осечкин просил отстранить от должности Мажидова, провести проверку в отношении него и «его агентов-разработчиков, которые подвергли пыткам и жестокому избиению Рыльского», а также изучить факты сокрытия пыток в отношении последнего и неоказания ему надлежащей медицинской помощи.

Кроме этого, правозащитник требует отстранить Леонида Сагалакова от исполнения обязанностей начальника ГУФСИН по Иркутской области «по факту совершения в вверенных ему СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-6 и ИК-15 тяжких и особо тяжких преступлений в отношении следственно-арестованных и осуждённых».

Как писал NEWS.ru, ранее был найден мёртвым житель Республики Тыва, отбывавший наказание в колонии № 25 в городе Вихоревка Иркутской области. Это произошло на фоне проверки регионального главка комиссией ФСИН, по итогам работы которой заведено девять уголовных дел в отношении работников местных СИЗО и колоний. По данным директора службы Александра Калашникова к насилию над заключёнными причастен 41 человек. По состоянию на 25 февраля было известно о 75 потерпевших.

Проверку иркутского ГУФСИН начали после того, как правозащитники предали огласке историю 29-летнего заключённого Кежика Ондара, которого в ноябре 2020 года изнасиловали кипятильником в одной из камер СИЗО-1 Иркутска. Также издевательствам с изнасилованием подвергался заключённый Тахиржон Бакиев, отбывающий наказание в иркутской ИК-6.

Также правозащитники выяснили, что пытки в иркутском централе с применением изощрённых методов воздействия практиковались 10 лет. Начальника учреждения Игоря Мокеева в итоге уволили.

Бакиев и Ондар некогда отбывали наказание в ангарской ИК-15, заключённые которой в апреле 2020 года устраивали бунт против пыточных условий содержания. Начальник колонии Андрей Верещак недавно был задержан, на него завели уголовное дело о превышении полномочий и махинациях с лесом.