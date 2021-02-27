Правозащитник сообщил о гибели заключённого в иркутской колонии

https://static.news.ru/photo/7acd4a6c-78f0-11eb-be1b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Республики Тыва, отбывавший наказание в колонии № 25 в городе Вихоревка Иркутской области, найден мёртвым, на его теле есть признаки насильственной смерти. Об этом сообщил основатель комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин.

В камере-одиночке ИК-25 особого режима ГУФСИН по Иркутской области обнаружен тувинец Адыгжи Аймыр-оол 1993 года рождения без признаков жизни. На теле есть следы насильственной смерти, но администрация ИК оформляет это как якобы суицид, — написал правозащитник в Facebook.

На сайте регионального управления ФСИН о гибели заключённого не сообщается. Недавно там появилась информация о том, что в результате проверки иркутского главка сотрудниками тюремного ведомства заведено девять уголовных дел в отношении работников местных колоний.

Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осуждённых, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. В отношении них ведутся проверочные мероприятия, — говорится в сообщении иркутского ГУФСИН.

По информации директора ФСИН Александра Калашникова, к насилию над заключёнными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек. По состоянию на 25 февраля было известно о 75 потерпевших.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2020 года стало известно об изнасиловании кипятильником 29-летнего заключённого Кежика Ондара в одной из пыточных камер СИЗО-1 Иркутска. Данный инцидент послужил поводом для проверки регионального управления ФСИН и заведения нескольких уголовных дел в отношении его сотрудников. Также издевательствам с изнасилованием подвергался заключённый Тахиржон Бакиев, отбывающий наказание в иркутской ИК-6.

Позднее выяснилось, что пытки в иркутском централе с применением изощрённых методов воздействия практиковались 10 лет. Начальника учреждения Игоря Мокеева в итоге уволили.

Бакиев и Ондар некогда отбывали наказание в ангарской ИК-15, заключённые которой в апреле 2020 года устраивали бунт.