https://static.news.ru/photo/7cabfdfc-3cff-11ea-88f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о странной гибели заключённого Валентина Сенцевского в СИЗО № 1 Калининграда. На теле умершего обнаружены многочисленные повреждения, которые могут говорить о насильственной смерти.

Труп 55-летнего Сенцевского, как сообщил Осечкин NEWS.ru, обнаружили 15 января. Правозащитник пояснил, что в его распоряжении имеются «жуткие фото увечий» на теле погибшего. Речь идёт о порезах на руках и ногах, большой ссадине и гематомах на голове.

Мы уже направили заявления в СК и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту убийства, — прокомментировал Владимир Осечкин.

Также он пояснил, что за день до гибели к Валентину Сенцевскому на краткосрочное свидание приезжала его супруга Светлана. Во время встречи, как указывается в обращении в СК, мужчина «чувствовал себя позитивно» и говорил «о том, что он освободится и снова они заживут своей семьёй вместе».

По словам Осечкина, в СИЗО Сенцевский пробыл «чуть более месяца». Правозащитник напомнил, что это не первый случай гибели заключённого в СИЗО № 1 Калининграда. Так, в марте 2018 года в одиночной камере учреждения был найден мёртвым 26-летний предприниматель Александр Закамский. По официальной версии, он совершил суицид, но близкие умершего полагали, что его убили после того, как он заявил следователю и на суде о пытках во время задержания по подозрению в хранении наркотика.

В протоколе допроса он указывал , что к нему применяли насилие, требуя написать явку с повинной, но задержанный отрицал свою причастность к преступлению.

Как писал NEWS.ru, 15 января Заволжский суд Ярославля вынес приговор бывшему сотруднику ярославской колонии Сергею Ефремову. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт «а», ч. 3 статьи 286 УК): сотрудник участвовал в избиении заключённого Евгения Макарова.