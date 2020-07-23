Правозащитник Борис Ушаков рассказал из СИЗО о давлении на него

https://static.news.ru/photo/eed79a02-cd06-11ea-872f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-координатор правозащитного проекта Gulagu.net Борис Ушаков, которого подозревают в изнасиловании бывшего следователя МВД Татьяны Козловой, пожаловался на давление со стороны оперативников ФСИН, которые якобы требовали от него дать показания против своего коллеги Владимира Осечкина. Об этом он заявил из столичного СИЗО «Медведь».

Проект Gulagu.net распространил видеозапись из Московского городского суда, где 22 июля Борис Ушаков по видео-конференц-связи из СИЗО заявил, что 2 июля оперативники ФСИН принуждали его к даче ложных показаний.

Силовики якобы требовали от Ушакова оговорить основателя правозащитного проекта Владимира Осечкина для последующей экстрадиции последнего из Франции, куда правозащитник эмигрировал в 2015 году. Со слов Ушакова, ему угрожали физической расправой за отказ от сотрудничества.

В связи с этим Владимир Осечкин обратился к генпрокурору Игорю Краснову, директору ФСИН Александру Калашникову, а также прокурору Москвы и руководству столичного управления СК. Из обращения следует, что после этой беседы Борис Ушаков проглотил металлические предметы, а затем был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

В настоящее время Борис Ушаков сообщил, что находится на голодовке в знак протеста против преступлений, которые в отношении него и против правосудия совершили недобросовестные сотрудники Главного оперативного управления ФСИН и оперативник, вероятно, Управления «М» ФСБ России, — пишет Осечкин.

Он опасается, что жизнь и здоровье Бориса Ушакова в опасности, поскольку тот «находится во власти оперативных служб ФСИН и ФСБ, его без его желания и процессуальной необходимости доставляют в закрытые помещения ФСИН для „обработки“ и запугивания, и возможно, будут пытать и организуют расправу с помощью подконтрольных оперативникам криминальных лидеров».

Осечкин просит провести проверку в связи с возможными злоупотреблениями силовиков и наличием в их действиях состава преступления по статьям УК «Доведение до самоубийства», «Неоказание помощи больному», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Принуждение к даче показаний» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности».

Также автор обращения требует оградить Ушакова «от давления и репрессий, от угроз и от пыток и возможной расправы», незамедлительно взять под государственную защиту, обеспечить ему неприкосновенность и личную безопасность.

О задержании Бориса Ушакова стало известно 18 июня. Он обвиняется в изнасиловании бывшего следователя Татьяны Козловой. По версии следствия, он якобы совершил преступление против половой неприкосновенности 5 июня, угрожая потерпевшей убийством.

Сам Ушаков утверждает, что приехал к женщине домой, чтобы забрать свой ноутбук. Козлова отказалась возвращать технику. В ответ на это правозащитник написал заявление в полицию, после чего бывший следователь и обвинила его в изнасиловании. Обвиняемый рассказал, что Козлова ранее проработала следователем, а затем отбывала четырёхлетний срок за мошенничество. Она якобы обращалась к Ушакову за помощью и говорила, что в СИЗО её пытали.

Как писал NEWS.ru, 3 июля Головинский суд Москвы постановил заочно арестовать Владимира Осечкина по подозрению якобы в мошенничестве со страхованием заключённых. Правозащитник называет своё преследование местью сотрудников ФСБ и ФСИН за многочисленные разоблачения фактов коррупции в силовых ведомствах и пыток заключённых.

Другим фигурантом дела якобы значится 65-летний страховой работник Михаил Шнейдерман, которого в конце 2019 года обнаружили мёртвым после допроса.