В России изъяли крупнейшую партию героина на 185 млн рублей

МВД и ФСБ перекрыли крупный канал поставок героина в российские регионы, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. В рамках операции были задержаны 19 фигурантов, а также изъяты наркотические вещества на сумму 185 млн рублей, передаёт «МВД Медиа».

Совместно с Федеральной службой безопасности перекрыт канал поставок героина в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую области. Задержаны 19 участников преступного сообщества, включая организаторов. Возбуждено 50 уголовных дел, — сказал Колокольцев на заседании коллегии ведомства с участием президента.

Как сообщается, международная наркогруппировка, специализировавшаяся на поставках из стран Центрально-Азиатского региона в Россию, попала в поле зрения силовиков в начале 2021 года. По данным силовиков, из незаконного оборота было изъято свыше 31 кг героина, что составляет примерно 75 тысяч разовых доз. Стоимость изъятой партии превышает 185 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Фигуранты заключены под стражу.

Накануне в Екатеринбурге сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 34-летнего директора местного коммерческого предприятия при попытке избавиться от 16 кг конопли. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина часть наркотика попытался смыть в унитаз, остальное выбросил в окно.