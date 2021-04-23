Правительственный Aurus попал в массовое ДТП в Москве

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Шесть автомобилей, среди которых минивэн премиум-класса Aurus Arsenal с мигалками, столкнулись днём 23 апреля на Рублёво-Успенском шоссе в районе деревни Жуковка в Москве. Движение было на некоторое время перекрыто, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

Пострадавших в результате аварии не было . Несколько человек получили ушибы и ссадины, госпитализация им не потребовалась.

Резонанс аварии придало то обстоятельство, что одним из участников дорожного инцидента стала машина представительского класса. Такие выпускают в рамках проекта по созданию автомобилей для поездок высших должностных лиц страны. Life со ссылкой на собственные источники сообщил , что минивэн двигался в составе кортежа главы правительства Михаила Мишустина, который отправился с рабочей поездкой в город Грозный.

В официальных сводках принадлежность Aurus Arsenal какому-либо ведомству не уточняется.

Мою машину откинуло на автомобиль, который был впереди меня, меня вынесло на обочину. Кто был виновником аварии, я не знаю. «Скорая» и сотрудники ДПС приехали очень быстро, — ц итирует одну из участниц аварии MK.ru.

По данным KP.ru, виновником ДТП мог стать водитель машины из правительственного кортежа, который не справился с управлением.

«Вечерняя Москва» привела свидетельство очевидца, который заявил, что «кортеж ехал со скоростью Феррари».

1 апреля в аварию на территории Москвы попал автомобиль пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. В результате ДТП никто не пострадал. Представитель Кремля в момент аварии в машине не ехал.