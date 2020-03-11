https://static.news.ru/photo/947e1aa2-639a-11ea-868e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейский-водитель отдела полиции в Архангельске покончил с собой после развода. Тело утром 11 марта осмотрели следователи.

Прапорщик получил табельное оружие, ушёл со службы домой и совершил суицид.

Из содержания предсмертной записки следует, что со служебной деятельностью это не связано. У него были перипетии в личной жизни, — заявила представитель областного следственного управления СК в комментарии «Север. Реалии».

По информации издания, суицид в Архангельске стал пятым среди сотрудников полиции за неделю: с жизнью простились руководитель наркоконтроля Нарьян-Мара, командир отделения ГИБДД в Пермском крае, оперуполномоченный из Тюмени и командир отделения в Петербурге.

Как писал NEWS.ru, начальник отдела полиции в Архангельской области несколько месяцев отправлял подчинённых строить баню на своём участке. Его судят за злоупотребление полномочиями.