«Позорят нацию»: таджикская диаспора об убийцах кассира «Пятёрочки»

Граждане Таджикистана, ограбившие магазин «Пятёрочка» в подмосковной Истре и избившие до смерти сотрудницу, являются «позором нации» и достойны максимального наказания. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов, добавив, что мусульманами злоумышленников тоже назвать нельзя.

Преступление всегда должно быть наказуемо по всей строгости, и всегда особенно к грабителям, в них ничего святого, ничего человеческого в них нет. Потому что ради денег, ради чего-то материального человека избили. Я бы требовал максимального наказания для таких людей. Для нас это ещё болезненно, потому что они позорят нашу нацию, они позор нашей нации, — заявил он.

Давлатов добавил, что согласно исламу, человек — самое лучшее божественное творение. Злоумышленники же пошли на поводу низменных чувств и ради материальных ценностей убили человека.

Самое ужасное, самое страшное, что их мусульманами могут назвать. Но в таких людях абсолютно ничего мусульманского нет. Потому что мусульманин ради удовлетворения низменных потребностей, он не будет вредить самому лучшему божественному творению, — резюмировал он.

В ночь на 9 февраля трое злоумышленников в масках, вооружённые деревянными палками, вошли в магазин «Пятёрочка» через вход для разгрузки товаров и совершили нападение на дирeктора магазина Наталью Пашкову и её супруга, а также на продавца-кассира Людмилу Вяткинy. Они нанесли им множественные удары и похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, но были задeржаны по горячим следам. Вяткина в результате скончалась, Пашкова и её муж Сергей госпитaлизированы.

Ранее сообщалось, что задержаны четверо подозреваемых в разбое и убийстве. Все они граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет.