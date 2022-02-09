«Позорят нацию»: таджикская диаспора об убийцах кассира «Пятёрочки»
В таджикской диаспоре осудили убийц кассира «Пятёрочки» в Подмосковье
Александр Чеков
Александр Чеков
12:44, 09 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Граждане Таджикистана, ограбившие магазин «Пятёрочка» в подмосковной Истре и избившие до смерти сотрудницу, являются «позором нации» и достойны максимального наказания. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов, добавив, что мусульманами злоумышленников тоже назвать нельзя.
Преступление всегда должно быть наказуемо по всей строгости, и всегда особенно к грабителям, в них ничего святого, ничего человеческого в них нет. Потому что ради денег, ради чего-то материального человека избили. Я бы требовал максимального наказания для таких людей. Для нас это ещё болезненно, потому что они позорят нашу нацию, они позор нашей нации, — заявил он.
Давлатов добавил, что согласно исламу, человек — самое лучшее божественное творение. Злоумышленники же пошли на поводу низменных чувств и ради материальных ценностей убили человека.
Самое ужасное, самое страшное, что их мусульманами могут назвать. Но в таких людях абсолютно ничего мусульманского нет. Потому что мусульманин ради удовлетворения низменных потребностей, он не будет вредить самому лучшему божественному творению, — резюмировал он.
В ночь на 9 февраля трое злоумышленников в масках, вооружённые деревянными палками, вошли в магазин «Пятёрочка» через вход для разгрузки товаров и совершили нападение на дирeктора магазина Наталью Пашкову и её супруга, а также на продавца-кассира Людмилу Вяткинy. Они нанесли им множественные удары и похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, но были задeржаны по горячим следам. Вяткина в результате скончалась, Пашкова и её муж Сергей госпитaлизированы.
Ранее сообщалось, что задержаны четверо подозреваемых в разбое и убийстве. Все они граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет.