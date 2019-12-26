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Актриса театра и кино Мария Кожевникова прокомментировала поведение медсестёр, устроивших гламурную фотосессию на фоне умирающих детей в реанимации одной из столичных клиник, предположительно медцентра имени А. Н. Бакулева РАМН. По её словам, таких сотрудников нужно жёстко наказывать, а случившееся можно назвать не иначе как «позором» представителей медицинской профессии.

У нормального адекватного человека не может быть другого мнения, только осудить это. Я считаю, что это должен быть реальный серьёзный выговор, с потерей части зарплаты. Чтобы человек уяснил урок. Если это повторяется ещё раз, то это просто изгнание из профессии, — заявила она в беседе с «Царьградом».

Актриса отметила, что как только люди начинают себе позволять подобное, это сказывается и на их отношении к работе и больным пациентам.

Скандал возник после публикации в Сети снимков, где медсёстры устроили фотосессию на фоне больных младенцев. Сообщается, что сотрудницы фотографировались на полу со стерильными инструментами. Также они делали селфи с младенцами, у которых только завершилась операция. На данный момент снимки отправлены руководству медучреждения и в Минздрав. Также одна из матерей пожаловалась, что в 2018 году в день плановой операции её сыну от дежурного врача пахло перегаром, писал NEWS.ru.